ГПУ має намір заарештувати депутатів Лозового, Мосійчука, Папієва і Клюєва - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив журналістам голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

«Щойно в мене відбулася розмова з генеральним прокурором Віктором Шокіним», - сказав він.

Ляшко повідомив, що запитав у Шокіна, чи є у Генпрокуратури якісь претензії до членів його фракції.

За словами Ляшка, Шокін відмовився відповідати на це запитання, пояснивши, що триває розслідування, і якщо будуть якісь подання, то вони вноситимуться у Верховну Раду.

«За моєю інформацією, Генеральна прокуратура готує подання на притягнення до кримінальної відповідальності, зняття депутатської недоторканності та арешт двох наших народних депутатів - мого першого заступника Андрія Лозового та заступника лідера Радикальної партії Ігоря Мосійчука», - сказав Ляшко.

Він зауважив, що Мосійчука звинувачують начебто у грабежі, який він вчинив, «коли ми звільняли Маріуполь». «Це було рік тому», - уточнив Ляшко.

Читайте такожВенеціанська комісія виступає проти зняття недоторканності нардепів - Сироїд

Депутата Лозового, за його словами, звинувачують у тому, що він начебто бив сільського голову Коцюбинського Київської області. «Була така історія. Два тижні тому Андрій Лозовий разом з членами Радикальної партії (ми вибивали землю для учасників АТО, бо вони за хабарі роздають землю, ці сільські голови, а інвалідам, безруким, безногим землі не дають), наші хлопці туди їздили, змусили видати землю. Але, безумовно, ніхто нікого не бив», - наголосив Ляшко. Він заявиив, що розцінює це як спробу розвалу коаліції.

«Для того, щоб відвести увагу громадськості, вони (БПП - ред.) одночасно, за моєю інформацією, подають подання на представників «злодійського блоку» Клюєва, Папієва. Загалом на семеро людей», - зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура підготувала подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з сімох народних депутатів. «На столі у генпрокурора лежить подання про зняття недоторканності з сімох нардепів», - сказав він, проте не уточнив, про кого саме йдеться, і додав, що це має повідомити генпрокурор.