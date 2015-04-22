Кабмін створив комісію за участю СБУ для оцінки діяльності Кіхтенка
Уряд створив міжвідомчу комісію, до складу якої увійдуть співробітники СБУ, для оцінки роботи голови Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка.
Про це повідомив радник прем'єр-міністра Данило Лубківський. "Рішенням уряду тільки що створена міжвідомча комісія для оцінки діяльності керівника Донецької ОДА. Ця комісія буде включати, в тому числі представників СБУ. Термін діяльності комісії - 14 днів. Після цього буде заслухано доповідь голови комісії про оцінку діяльності керівника Донецької ОДА, а також оцінкою діяльності адміністрації в цілому", - сказав Данило Лубківський.
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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що вимагає присутності Олександра Кіхтенка на засіданні уряду 22 квітня. Відповідну вимогу прем'єр озвучив під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій в рамках селекторної наради з керівництвом регіонів, на якому Олександр Кіхтенко з невідомих причин був відсутній.
Сам Олександр Кіхтенко назвав некоректними звинувачення в колабораціонізмі в свою адресу і заперечив можливість своєї відставки.