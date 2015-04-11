Кіхтенко відповів Авакову: Якщо ми відмовилися від окупованої території, то це звинувачення має сенс

Відновлення економічних зв'язків стосувалося тільки підприємств, зареєстрованих в Україні.

Так голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко в ефірі телеканалу "112 Україна" прокоментував заяву глави МВС Арсена Авакова, який звинуватив його в колабораціонізмі.

"Якщо на сьогоднішній день ми відмовилися від тієї території, яка нам не підконтрольна, то так, це звинувачення має якийсь сенс. Якщо це наша територія, якщо там проживають громадяни України та якщо вони мають якесь відношення до держави, то нам потрібно зробити так, щоб ці люди мали гарантовану заробітну плану, соціальні виплати, могли жити, виховувати дітей, давати їм освіту тощо," - висловив свою думку Кіхтенко.

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"Мова йшла про ті підприємства, які зареєстровані на території України, сплачують податки в казну України", - підкреслив він, уточнивши, що не мав на увазі фінансування підприємств, які не перереєстровані в Україні.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір на найближчому засіданні уряду внести пропозицію про звільнення керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка, який заявив про необхідність відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями.

Кіхтенко в інтерв'ю ZN.UA заявив, зокрема, що «найскладніше - переконати громадськість і керівництво країни в тому, що необхідно відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями».

«Я виходжу з власного розуміння того, що повинні працювати шахти, заводи, всі підприємства регіону. Щоб люди могли зберегти своє робоче місце, отримувати заробітну плату і забезпечувати свої сім'ї», - сказав Кіхтенко.