Депутати зібралися відвідати начальника Генштабу з питаннями про Дебальцевський плацдарм

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Дмитро Тимчук.

"Виникла наступна проблема. Вивчення обставин, при яких було втрачено Дебальцевський плацдарм, викликає масу питань особисто до начальника Генерального штабу ЗС України. Не відповівши на них, ми не можемо закінчити звіт (комітету Ради з подій на Дебальцевському плацдармі - УНІАН)", - пише Тимчук.

Як зазначає нардеп, комітет ВР з лютого поточного року на кожному своєму засіданні приймає рішення запросити начальника Генштабу на бесіду.

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"Кожен раз начальник ГШ просто ігнорує наші наполегливі запрошення без будь-яких пояснень", - підкреслює Тимчук.

За його словами, фракція партії "Самопоміч" прийняла рішення своїми силами спробувати викликати Муженка на бесіду, "однак теж безрезультатно".

У зв'язку з цим, як зазначається, вчора, 22 квітня, комітетом ВР з питань нацбезпеки і оборони було прийнято рішення домогтися зустрічі з Муженко будь-якою ціною.

"Для цього ми більше не будемо запрошувати даного генерала до себе в гості, бо це марно. Ми прийдемо до нього самі, в повному складі. Де, як, в яких кущах, або в якому бункері буде ховатися від народних депутатів генерал-полковник Муженко - подивимося. Але якщо нас не зрадить мисливський інстинкт, ми відловимо цього невловимого генерала. І отримаємо відповіді на питання, які дуже цікавлять і нас, депутатів, і все українське суспільство", - резюмував Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу у лютому з оточеного Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

Битва за Дебальцеве - залізничний вузол величезного значення для сепаратистів через його зв'язки з Росією - була однією з найзапекліших битв за весь час конфлікту.

За офіційними даними, під Дебальцевим українські силовики втратили 66 бійців, більше 300 отримали поранення.

Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиків.