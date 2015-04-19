В Міноборони уточнили інформацію про передачу бойовиками тіл 11 військових, які загинули

Про це в ефірі телеканалу 112.ua розповів голова Центру визволення полонених при Міноборони Юрій Тандит.

"Нам передали тіла ще кілька тижнів тому. Тіла цих хлопців знайшло під Дебальцевим ще кілька тижнів тому так зване формування "Привид". Їх передали два тижні тому. Вони підводять певні підсумки щодо кількості 80 хлопців, яких нам передавали. На жаль, сьогодні нам не передавали тіл", - сказав Тандит.

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Як повідомляв УНІАН, у так званій Донецькій народній республіці заявили про передачу українській стороні тіл 11 солдатів, загиблих під Дебальцеве.