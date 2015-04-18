Муженко назвав частини армії Росії, які воюють в Україні

Про це повідомляє Український кризовий медіа центр.

“Ми маємо перелік усіх російських військових частин, що зараз перебувають в Україні, їх місця дислокації, кількість особового складу та наявне у них озброєння” – сказав начальник Генштабу ЗСУ.

За словами Муженка, у січні ще не було задокументованих доказів прямих зіткнень з військовими частинами Росії – вони здебільшого знаходилися в тилу бойовиків. Проте вже у лютому регулярні підрозділи Збройних сил РФ брали безпосередню участь у боях під Дебальцевим, Чорнухиним та Логвиновим.

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“Зараз я вже можу говорити про те, що в цих боях українська армія завдала важких втрат саме російській армії, і зірвала її агресивні плани подальшого наступу. Ми знаємо, що і сьогодні регулярні частини російської армії продовжують знаходитися в Україні. Наприклад:15-а окрема мотострілецька бригада 2-ї армії Центрального військового округу, 8-а окрема мотострілецька бригада, 331-й повітряно-десантний полк з Костроми 98-ї повітряно-десантної дивізії та інші”, –зазначив генерал-полковник.

Крім того, Віктор Муженко сказав, що деякі військові частини, що брали участь в окупації України – 98-у та 106-у повітряно-десантні дивізії – планується залучити до участі у військовому параді 9 травня у Москві.