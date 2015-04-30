Ярош повідомив, що конфлікт Правого сектора і ЗСУ вичерпано

Про він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Минула важка доба. Кремлівську провокацію з метою зіштовхнути армійців і добровольців ДУК ПС вдалося нейтралізувати", - написав він.

Також Ярош повідомив, що більше, ніж за рік війни, не було жодного випадку, щоб командування ДУК не виконало наказів чи "прохань" керівництва АТО, або Генштабу.

"Беручи участь у боях під Слов'янськом, звільняючи окуповані території, воюючи під Савур-могилою, Ілловайськом, у Пісках, у Донецькому аеропорті, в Широкиному та на інших ділянках фронту, ми ніколи не займалися отаманщиною і махновщиною - ми просто захищали нашу Батьківщину. Бо це - і наше Право, і наш Обов'язок!", - зауважив він.

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Окрім того, лідер "Правого сектору" наголосив, що слухи про конфлікт Добровольчого українського корпусу та Збройних сил України поширювали вороги.

"Будь-які крики про "непідконтрольність" ДУК ПС, є нічим іншим як бажанням придворних лизоблюдів із Банкової і ворогів нашого народу видати праведне за грішне", - зазначив Ярош.

Нагадаємо, 28 квітня близько опівночі, лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош у своєму Facebook повідомив, що підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-й парашутно-десантної бригад ЗСУ намагалися заблокувати і роззброїти бійців "Правого сектора" на Дніпропетровщині.

Він віддав наказ усім бійцям не здавати зброю, а пізніше повідомив, що "Правий сектор" пікетуватиме Адміністрацію президента.