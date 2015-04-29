У Києві кілька сотень бійців "Правого сектора" мітингували під вікнами АП (фоторепортаж)
17:00, 29 квітня 2015Політика
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У середу, 29 квітня, в столиці близько 300 представників «Правого сектора» протестували проти блокування бази 5 добровольчого батальйону українського корпусу «Правого сектора».
"Правий сектор" протестував проти блокування бази ДУК / УНІАН
Представники «Правого сектора» заявляли, що метою акції є необхідність отримання роз'яснень з приводу того, чому в Дніпропетровській області блокується база «Правого сектора».
Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «ПС» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.
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У той же час, в Адміністрації президента України повідомили, що питання входження українського добровольчого корпусу «Правий сектор» окремим підрозділом Збройних сил України вирішено.
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