У Києві кілька сотень бійців "Правого сектора" мітингували під вікнами АП (фоторепортаж)

Представники «Правого сектора» заявляли, що метою акції є необхідність отримання роз'яснень з приводу того, чому в Дніпропетровській області блокується база «Правого сектора».

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «ПС» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Читайте такожРНБО хоче бачити "Правий сектор" у складі Збройних сил до "травневих"

У той же час, в Адміністрації президента України повідомили, що питання входження українського добровольчого корпусу «Правий сектор» окремим підрозділом Збройних сил України вирішено.