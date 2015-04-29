У Порошенка спростували наміри десантників ЗСУ роззброїти бійців "Правого сектору"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Усе, що відбувається у Дніпропетровській області, це планові навчання підрозділів високомобільних десантних військ ЗСУ. Недоречно їх пов'язувати з якимись іншими подіями чи заявами в соцмережах. Немає порядку про інформування інших підрозділів про заплановані навчання. Це робити не обов'язково», - сказав Мотузяник.

Також він додав, що переговори між начальником Гененерального штабу ЗСУ Віктором Муженком та лідером «Правого сектору» та радником начальника Генштабу Дмитром Ярошем тривають постійно.

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Також Мотузяник спростував заяви пікетувальників під Адміністрацією президента, що на добровольців «Правого сектору» тиснуть. «Ніхто ні на кого зброю не направляв. Це неправдиві заяви, ніхто нікого не роззброює. Триває преговорний процес», - сказав він.

Разом з тим, Мотузяник не повідомив, коли будуть зняті блокпости у районі навчань. «Коли закінчиться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної і 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «ПС» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Сьогодні, 29 квітня, близько 300 представників «Правого сектору» провели акцію протесту під АПУ проти блокування бази ДУК.