Фірташ у суді Відня відмовився від добровільної екстрадиції до США

Про це він заявив сьогодні на засіданні суду у Відні (Австрія) у ході розгляду справи про екстрадицію до США, передає ТАСС.

"Ні, я вважаю, що для цього є політична мотивація", - сказав Фірташ, передавши слово своєму захисту для подальшого викладення своєї позиції.

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У свою чергу суддя, виклавши хід розгляду справи, зазначив, що спочатку запит на арешт Фірташа від американської влади надійшов у листопаді 2013 року. Проте його було скасовано через кілька днів, про що влада США поінформувала наприкінці 2013 року. Потім, вже 27 лютого 2014 року, надійшов новий запит аналогічного змісту, а 12 березня було видано ордер на арешт, який був проведений поліцією Відня того ж дня. Після внесення застави 21 березня Фірташа було випущено під підписку про невиїзд.

Щодо обвинувачення, висунутого владою США, суддя заявив, що "група Фірташа була зацікавлена в розробці титанового родовища в Індії". "Для цього необхідно отримати ліцензію, і в ході цієї процедури Фірташем і його підлеглими підкуповувалися чиновники", - сказав він, додавши, що на хабарі було витрачено близько 19 млн євро.

За словами судді, у американської сторони була затребувана додаткова інформація. У тому числі про те, що послужило причиною для відкликання запиту в листопаді 2013 року. Суд Відня також попросив у американських правоохоронців надати доступ до заяв двох анонімних свідків, на свідченнях яких багато в чому ґрунтується обвинувачення.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань (ФБР), поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави в 125 млн. євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. Напочатку квітня в США йому пред'явили обвинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, у Відні почалося судове засідання, на якому буде вирішено, чи видасть Австрія Сполученим Штатам Фірташа.