У Відні розпочався суд щодо екстрадиції Фірташа в США (фото)

На початку засідання Дмитро Фірташ відмовився від екстрадиції. На питання про причини відповів так: "Я вважаю, тут чітка політична мотивація. Хочу, щоб виступили адвокати, а потім я".

Далі в суді почався виступ адвоката, який доводить невинність Фірташа. Його виступ супроводжує слайдшоу на екрані в залі суду, передає Сегодня.

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Суд викликав великий резонанс: у залі зібралися кілька десятків журналістів, у тому числі близько десяти телевізійних камер.

Нагадаємо, Фірташ був затриманий 12 березня 2014 року австрійськими правоохоронцями у Відні за запитом ФБР. Він звинувачується в США у хабарництві і створенні злочинного співтовариства. 21 березня 2014 року, через дев'ять днів після арешту, Фірташ був випущений на свободу під рекордну для Австрії заставу в 125 млн євро. Він вільно пересувається Віднем, але не має можливості залишити країну.