У Відні розпочався суд щодо екстрадиції Фірташа в США (фото)
У Відні почалося судове засідання, на якому буде вирішено, чи видасть Австрія Сполученим Штатам українського бізнесмена Дмитра Фірташа.
На початку засідання Дмитро Фірташ відмовився від екстрадиції. На питання про причини відповів так: "Я вважаю, тут чітка політична мотивація. Хочу, щоб виступили адвокати, а потім я".
Далі в суді почався виступ адвоката, який доводить невинність Фірташа. Його виступ супроводжує слайдшоу на екрані в залі суду, передає Сегодня.
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Суд викликав великий резонанс: у залі зібралися кілька десятків журналістів, у тому числі близько десяти телевізійних камер.
Нагадаємо, Фірташ був затриманий 12 березня 2014 року австрійськими правоохоронцями у Відні за запитом ФБР. Він звинувачується в США у хабарництві і створенні злочинного співтовариства. 21 березня 2014 року, через дев'ять днів після арешту, Фірташ був випущений на свободу під рекордну для Австрії заставу в 125 млн євро. Він вільно пересувається Віднем, але не має можливості залишити країну.