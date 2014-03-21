Фірташа звільнили під заставу

Про це у своєму Твітері повідомив журналіст австрійського видання "Профіль" Мартін Штаудингер, посилаючись на рішення суду Відня, передає Українська правда.

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Сума в розмірі 125 мільйонів євро як застава для Дмитра Фірташа надійшла на рахунок Вищого земельного суду Відня у середу.

Управління по боротьбі з відмиванням коштів Федеральної кримінальної служби мало перевірити джерела надходження коштів.

За даними видання Der Standard, гроші для звільнення Фірташанадійшли з Росії.

Інформацію також підтвердила прес-служба компанії Group DF, власником якої є Фірташ.

“Group DF офіційно підтверджує, що сьогодні Дмитра Фірташа було звільнено під заставу», - зазначається у повідомленні.