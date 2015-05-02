Генпрокуратура повідомила про підозру екс-керівнику міліції Одещини через події 2 травня

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, за результатами досудового розслідування колишньому керівнику ГУ МВС України в Одеській області 30 квітня 2015 року повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості.

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Так, у ході слідства встановлено, що керівництво органів внутрішніх справ не забезпечило 2 травня 2014 року належної охорони громадського порядку, що призвело до зіткнення колони людей, які брали участь у марші "За єдність", з організованою групою осіб, що намагалися завадити проведенню цього маршу в районі вулиці Грецької в місті Одеса.

Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення, що набули суттєвого поширення на Куліковому полі біля Будинку профспілок та на деякий час повністю вийшли з-під контролю органів внутрішніх справ.

Як результат, в районі Грецької площі отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що за вчинення службових злочинів під час цих же події 17.10.2014 до відповідальності притягнуто колишнього заступника начальника ГУ МВС України в Одеській області Дмитра Фучеджи, який на даний час перебуває в розшуку.