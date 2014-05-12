Екс-начальник МВС Одеської області переховується в Придністров'ї - Генпрокуратура

Про це заявив перший заступник генпрокурора Микола Голомша в ефірі "Подробиць тижня".

Він розповів, що Генпрокуратура дала розпорядження на затримання Фучеджі ще 6 травня, але ввечері цього ж дня підозрюваний дізнався про це і втік за кордон. Імовірно він переховується в Придністров'ї. За словами заступника генпрокурора, Фучеджі підозрюється в організації масових заворушень в Одесі 2 травня та службової недбалості, а також причетний до звільнення 67 затриманих під час штурму міського УВС 4 травня.

Нагадаємо, Дмитро Фучеджі очолив облувс буквально на один день - 4 травня. До цього він багато років працював заступником начальника відомства з громадської безпеки.