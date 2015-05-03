Голова ОБСЄ засудив порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Міністр закордонних справ головуючої в ОБСЄ Сербії Івіца Дачіч засуджує факти порушення режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі, зафіксовані останніми днями.

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, сербський міністр висловив серйозне занепокоєння у зв’язку із застосуванням заборонених видів важкого озброєння та посиленням військового протистояння навколо Донецька та Широкиного.

”Він знову підтвердив заклик, підтриманий Бєлградом минулого тижня під час зустрічі міністерської ”Трійки” ОБСЄ (разом з головами МЗС Німеччини та Швейцарії), що всі сторони повинні повністю та безумовно дотримуватися режиму припинення вогню, зупинити воєнні дії та втілити всі положення Мінських угод, в тому числі щодо відведення важкого озброєння”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив Дачіч, найголовніше на даний час - сприяти політичному процесу на Донбасі.

”Я закликаю всі сторони докладати всіх зусилля у цьому напрямку”, - сказав Дачіч.

Також він наголосив на важливості гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу антитерористичної операції, сьогодні з опівночі до 18.00 на сході України незаконні збройні формування 56 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі застосовуючи проти українських силовиків важке озброєння, що мало бути відведене від лінії розмежування згідно з Мінськими домовленостями від 12 лютого.