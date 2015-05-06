ЗСУ проведуть аудит щодо доцільності відправки в Непал військового літака

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони Марина Бариніна.

“Кошти (на відправлення літака — УНІАН) було виділено додатково з бюджету для Міноборони. Це рішення було прийнято вище, ніж на рівні Міноборони. Але якщо міністр оборони поставить таке завдання, ми, звичайно, будемо перевіряти (доцільність витрачання коштів на використання літака Міноборони для евакуації громадян України з Непалу - УНІАН)”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів військово-транспортний літак Іл-76 Міноборони. Він зробив посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

Літак зміг забрати українців із Катманду лише 5 травня. Очікується, що евакуйовані з Непалу громадяни прибудуть до Києва сьогодні пізно увечері.