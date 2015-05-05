Український літак евакуює з Непалу 11 іноземців - МЗС

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Twitter.

"Оперативна інформація від консулів з Катманду на 15.00: у списках на евакуацію з Непалу - 75 громадян України, 11 іноземців", - сказано в повідомленні.

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В МЗС уточнили, що серед іноземців - громадяни Грузії, Франції, Польщі, Росії.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв землетрусу в Непалі становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

Нагадаємо, що виліт літака з Непалу заплановано о 15 годині за місцевим часом.