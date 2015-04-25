У Непалі стався найпотужніший за 80 років землетрус, кількість загиблих наближається до 800

Унаслідок землетрусу сотні людей загинули, у столиці Непалу Катманду впала вежа 19 сторіччя, а в Гімалаях зійшли смертоносні лавини, повідомляє Reuters.

"Сотні людей загинули, повідомляється про все більші збитки. Руйнування не обмежуються якимись районами Непалу. Удару зазнала майже вся країна", - цитує агентство Крішну Прасада Дхакала, заступника голови місії в посольстві Непалу у Нью-Делі.

Читайте такожНову Зеландію струсонув потужний землетрус, можливі повторні поштовхиЗа останніми даними, кількість загиблих зросла до 758, щонайменше 181 з них припадає на столицю країни Катманду. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопосадовця міністерства внутрішних справ Непалу. Також повідомляється про загибель 34 осіб у північній Індії та однієї людини в Бангладеш.

Цей землетрус став найбільш руйнівним у країні з 1934 року.