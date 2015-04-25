У Непалі стався найпотужніший за 80 років землетрус, кількість загиблих наближається до 800
Епіцентр землетрусу розташовувався за 80 кілометрів на схід від Похари, другого найбільшого міста країни.
Унаслідок землетрусу сотні людей загинули, у столиці Непалу Катманду впала вежа 19 сторіччя, а в Гімалаях зійшли смертоносні лавини, повідомляє Reuters.
"Сотні людей загинули, повідомляється про все більші збитки. Руйнування не обмежуються якимись районами Непалу. Удару зазнала майже вся країна", - цитує агентство Крішну Прасада Дхакала, заступника голови місії в посольстві Непалу у Нью-Делі.
Читайте такожНову Зеландію струсонув потужний землетрус, можливі повторні поштовхиЗа останніми даними, кількість загиблих зросла до 758, щонайменше 181 з них припадає на столицю країни Катманду. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопосадовця міністерства внутрішних справ Непалу. Також повідомляється про загибель 34 осіб у північній Індії та однієї людини в Бангладеш.
Цей землетрус став найбільш руйнівним у країні з 1934 року.