РНБО ухвалила стратегію нацбезпеки України

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО за підсумками засідання відомства.

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"6 травня 2015 року відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони на якому було схвалено Стратегію національної безпеки України – основний документ оборонного планування", - відзначили у прес-службі.

В зв'язку з цим наголосили, що "стратегія розрахована на реалізацію до 2020 року пріоритетів політики національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020»".

Також сказано, що головне в стратегії – створення нової системи забезпечення національної безпеки і оборони, спроможної гарантувати державний суверенітет і територіальну цілісність України від усього комплексу можливих загроз, насамперед від збройної агресії.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що стратегія нацбезпеки повинна забезпечити членство України в НАТО.

"Наша Стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому членства України в Альянсі. Ми нарешті маємо повернути цю надзвичайно важливу складову в цей документ", – підкреслив глава держави. За словами президента, це робиться для отримання дієвих гарантій суверенітету та територіальної цілісності України. "Співпраця з Альянсом, а також відданість Спільній безпековій та оборонній політиці ЄС червоною ниткою проходить через весь цей документ", – сказав президент.