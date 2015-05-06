Порошенко: стратегія нацбезпеки повинна забезпечити членство України в НАТО

Про це президент Петро Порошенко заявив на засіданні РНБО. Зокрема, він зазначив, що необхідно повернути в Стратегію національної безпеки майбутнє членство України в НАТО.

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Глава держави заявив, що проект стратегії має передбачати досягнення сумісності сектору безпеки і оборони України з відповідними структурами країн-членів НАТО. Петро Порошенко нагадав, що Росія на своєму засіданні Ради безпеки суттєво змінила стратегію, намагаючись використовувати досвід агресії та війни.

«Наша Стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому членства України в Альянсі. Ми нарешті маємо повернути цю надзвичайно важливу складову в цей документ», – підкреслив глава держави. За словами президента, це робиться для отримання дієвих гарантій суверенітету та територіальної цілісності України. «Співпраця з Альянсом, а також відданість Спільній безпековій та оборонній політиці ЄС червоною ниткою проходить через весь цей документ», – сказав президент.