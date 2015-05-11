Випробування протитанкових ракет продемонстрували якість української зброї - Турчинов

На базі полігону 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України "Десна" (Чернігівська область) відбулись випробування високоточної зброї за участі Президента України Петра Порошенка, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, Міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

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Як зазначається в повідомленні, під час показу було продемонстровано протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети, вироблені на українських підприємствах, які входять до складу ДК «Укроборонпром».

Також було проведено випробування протитанкового ракетного комплексів «Стугна-П» та «Бар'єр», легкого протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Були представлені переносні та стаціонарні ракетні комплекси, а також їхні модифікації у складі бойових модулів на БМП та БТР різної модифікації. У цілому було продемонстровано понад 20 зразків сучасної техніки та озброєння вітчизняних виробників.

За словами Олександра Турчинова, сьогоднішні випробування сучасних ракет та протитанкових ракетних комплексів продемонстрували якість та надійність української зброї. "Заслуговують на увагу також нові розробки "Укроборонпрому", такі як керовані надточні міни, що можуть відстрілюватись з укриття та скеровано вражати різні цілі: від башти танку до укріпленої вогневої точки", - підсумував Секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вважає танковий наступ найбільшою небезпекою з боку ворога.

Про це він заявив на брифінгу на військовому полігоні “Десна” у Чернігівській області.

“Ми зробили сьогодні наголос на протитанковій зброї, оскільки, за повідомленнями наших розвідок, якщо готується наступ, то ключова небезпека, на яку покладається наш ворог, агресор, - це є рух активних танкових колон”, - сказав президент.

На полігоні Порошенко оглянув зразки новітньої протитанкової зброї, розробленої підприємствами державного концерну “Укроборонпром” і спостерігав за її випробуванням.

При цьому президент зазначив, що бійці українських Збройних сил матимуть чим зустріти ворога. “Найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим з далекою відстанню ураженням, з наведення по лазерному променю українською протитанковою зброєю”, - сказав він.

Також Порошенко зауважив, що на сьогодні “Укроборонпрому” вдалося суттєво зменшити свою залежність від іноземних комплектуючих у продукції і повністю відмовитись від російських комплектуючих.

Протитанкова зброя виготовляється з українських комплектуючих та частково з комплектуючих підприємств-партнерів України з ЄС.