Російським чиновникам варто утриматись від зловживання алкоголем - Турчинов про "брудну бомбу"

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

Зокрема, секретар РНБО назвав останні заяви Міністерства закордонних справ Росії про те, що нібито в Україні готують якусь "брудну бомбу" хворобливою уявою російських чиновників.

«Україна буде захищати свою територіальну цілісність, чітко дотримуючись всіх взятих на себе міжнародних зобов’язань», - підкреслив він.

Читайте такожРосійське керівництво намагається зірвати мирний процес - Турчинов«А ініціаторам таких заяв, які з переляку несуть безглузді нісенітниці, перекручуючи та фальшуючи заявлені нами позиції, раджу приймати заспокійливе та утримуватись від зловживань алкоголем», - сказав секретар РНБО.

Раніше російське МЗС звинуватило Турчинова в намірі створити "брудну" ядерну бомбу.