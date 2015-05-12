ЗМІ: у Берліні Меркель питатиме Порошенка про проведення реформ

Також сторони обговорять актуальну ситуацію на Донбасі, економічну, фінансову ситуацію в Україні, повідомили в відомстві канцлера Ангели Меркель, передає DW.DE.

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Як припускає експерт фонду "Наука й політика" Штеффен Галлінг, візит Петра Порошенка має запобігти враженню, що Німеччина провадить із Росією переговори про Україну замість того, щоб робити це разом із Україною. Під час зустрічі канцлер, ймовірно, розповість українському президенту про зміст своїх переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.

Що ж до тем переговорів, колишній посол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеман не виключає, що Ангела Меркель ставитиме Петру Порошенку "дуже критичні запитання" про реалізацію реформ в Україні. "Часом виникає враження, що концентрація українського керівництва на фактичній війні на сході України призводить до того, що тема реформ, яка терміново має бути опрацьована, посувається на другий план", - констатує дипломат.

Ідеться насамперед про незалежну судову систему, подолання корупції, економічні та фінансові реформи, нагадує він. "У нас склалося враження, що олігархи все ще відіграють вирішальну роль у політичному ландшафті (України - Ред.). Цьому необхідно покласти край… Неприпустимо тягнути час або втрачати його через внутрішньополітичні суперечки в Києві", - критикує він.

У свою чергу український президент на переговорах з німецьким канцлером планує порушити питання введення на Донбас миротворців під егідою Ради Безпеки ООН. За словами Петра Порошенка, це є для нього засобом виконання мінських домовленостей. У Берліні ініціативу Києва сприймають скептично, посилаючись на те, що її не підтримає Росія, яка має право вето в Радбезі ООН.

Німецькі експерти теж не прогнозують успіху. "Миротворча місія буде можливою тільки тоді, коли виникне стабільне припинення вогню. Врешті-решт, ідеться про місію втримання миру, а не його встановлення за допомогою військової сили. А це передбачає, що всі сторони конфлікту погодяться на таку місію. Інакше місії такого типу приречені на провал", - пояснює Штеффен Галлінг.

Проте експерт не виключає, що Росія схвалить миротворчу місію для Донбасу пізніше, приміром, коли вирішить, що досягла своїх цілей в Україні, і буде готовою таким чином "заморозити" конфлікт.

Дітмар Штюдеман вважає миротворчу місію доцільною тільки тоді, якщо відновиться чіткий контроль над українсько-російським кордоном, а також за умови, що Росія "справді братиме участь у розв'язанні конфлікту", чого нині не спостерігається.