Меркель у Москві назвала анексію Криму "злочинною"
17:50, 10 травня 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель піддала незвично різкій критиці анексію Криму Росією.
REUTERS
Виступаючи на прес-конференції в Москві, стоячи поруч з президентом Путіним Меркель сказала, що дії Москви відкинули назад відносини між Росією і Заходом, повідомляє Російська служба ВВС.
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"Злочинна анексія Криму, яка порушує міжнародне право, і збройний конфлікт на сході України серйозно підірвали наші відносини", - сказала канцлер.
Вона додала, що історія вчить нас вирішувати конфлікти, наскільки серйозними вони б не були, мирним шляхом, за допомогою діалогу.
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