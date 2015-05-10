Меркель у Москві назвала анексію Криму "злочинною"

Виступаючи на прес-конференції в Москві, стоячи поруч з президентом Путіним Меркель сказала, що дії Москви відкинули назад відносини між Росією і Заходом, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Злочинна анексія Криму, яка порушує міжнародне право, і збройний конфлікт на сході України серйозно підірвали наші відносини", - сказала канцлер.

Вона додала, що історія вчить нас вирішувати конфлікти, наскільки серйозними вони б не були, мирним шляхом, за допомогою діалогу.