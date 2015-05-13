Керрі розповів Порошенку про свої переговори з Путіним

Порошенко і Керрі також обговорили кроки, які мають здійснити сторони для повного виконання Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі. Читайте такожУ Кремлі кажуть, що Керрі і Лавров не обговорювали "нормандський формат" Джон Керрі поінформував Петра Порошенка щодо своїх переговорів у Росії. Співрозмовники скоординували подальші дії задля деескалації на Донбасі, а також обговорили кроки, які мають здійснити сторони для повного виконання Мінських домовленостей.

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