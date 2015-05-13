Керрі розповів Порошенку про свої переговори з Путіним
07:20, 13 травня 2015Політика
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Порошенко і Керрі також обговорили кроки, які мають здійснити сторони для повного виконання Мінських домовленостей.
Керрі та Порошенко скоординували дії для деескалації ситуації на Донбасі / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі.
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Джон Керрі поінформував Петра Порошенка щодо своїх переговорів у Росії.
Співрозмовники скоординували подальші дії задля деескалації на Донбасі, а також обговорили кроки, які мають здійснити сторони для повного виконання Мінських домовленостей.
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