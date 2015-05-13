Порошенко розпочав візит до Німеччини (фото)

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у "Твіттері". "Президент прибув до Берліна, де проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини".

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В ході дводенного візиту президент Петро Порошенко обговорить з канцлером Німеччини Ангелою Меркель виконання мінських угод і підсумки візиту канцлера в Москву.

Перед початком переговорів з президентом України Петром Порошенком у Берліні Ангела Меркель заявила, що вважає відносини Німеччини та України чудовими, передають РИА Новости. "Можу сказати, що двосторонні відносини чудові. З боку федерального уряду ми намагаємося допомагати економічній перебудові в Україні", - сказала німецький канцлер.

За її словами, постійний обмін думками між керівництвом двох країн проходить "дуже інтенсивно".

В даний час зустріч лідерів двох держав вже розпочалася.

Нагадаємо, програмою візиту заплановано, що сьогодні Петро Порошенко відвідає Берлін, 14 травня – німецьке місто Аахен, де зустрінеться зі світовими та європейськими лідерами. Очікується, що дотримання мінських угод, економічна ситуація та проведення реформ в Україні будуть у центрі уваги зустрічі Петра Порошенко з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.