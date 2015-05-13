НАТО закликає Росію вплинути на бойовиків для звільнення всіх заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання комісії Україна-НАТО. "Росія повинна використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб забезпечити дотримання ними умов мінських угод. Всі заручники і незаконно затримані особи повинні бути звільнені, включаючи Надію Савченко та Олега Сенцова", - підкреслив Йенс Столтенберг.

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Генсек знову заявив, що Росія "повинна припинити свою навмисну дестабілізацію ситуації в східній Україні, яка відбувається через політичну, військову та фінансову підтримку бойовиків, вивести свої війська і військову техніку з української території і відвести російські війська і озброєння від українського кордону".

У зв'язку з цим Йенс Столтенберг закликав Росію повністю підтримати політичне рішення ситуації на сході України.

Крім цього генеральний секретар заявив, що Альянс стурбований постійними порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків. "Ми стурбовані порушеннями режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування, що, в першу чергу, відбувається з боку підтримуваних Росією сепаратистів, з використанням важкого озброєння, а також тим, що Росія постійно підтримує сепаратистів, включаючи поставку озброєння", - підкреслив Йенс Столтенберг, зазначивши, що всі ці дії суперечать мінським домовленостям щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також він висловив стурбованість фактами перешкоджання діяльності спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, що насамперед стосується бойовиків.