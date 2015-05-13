Генсек НАТО закликав Росію вивести свої війська зі сходу України

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликає Росію припинити підтримку сепаратистів на Донбасі та вивести російські війська зі сходу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав журналістам перед відкриттям засідання міністрів закордонних справ країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Генеральний секретар нагадав, що Росія несе відповідальність за агресивні дії в Україні.

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Говорячи про Україну, Столтенберг зазначив, що під час засідання глав МЗС країн-членів НАТО в Анталії головний сигнал щодо України полягає в тому, що Мінські домовленості повинні бути імплементовані повністю.

"Режим припинення вогню повинен дотримуватися, важке озброєння повинно бути відведеним, і ми закликаємо Росію припинити підтримувати сепаратистів та вивести всі свої війська зі східної України", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар зазначив, що "дії свідчать гучніше, ніж слова".

Таким чином він пояснив, що прийшов час для дій та необхідність терміново повністю імплементувати Мінські угоди.