Яценюк: Сценарій Москви з розвалу прозахідної коаліції парламенту України не спрацює

Як передає кореспондент УНІАН , про це він сказав під час Години запитань до уряду у ВР.

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Говорячи про тарифи на житлово-комунальні послуги, Яценюк зауважив: "Опозиції сьогодні нічого не треба робити - вони зараз вилізли на пальму і чекають, коли пропливе труп політичної коаліції", оскільки всередині коаліції лунає багато критики з приводу тарифів.

"Автори цього чудового сюжету, які сидять у цій залі, вони це робили у 2004-му і в 2005 році. Це вже все було в українській історії. Тільки в цей раз це не вийде", - наголосив прем'єр-міністр.

На переконання Яценюка, "кожен відповідальний член коаліції усвідомлює те, що сценарій, який напрацювали у Москві, а реалізовують окремі політичні сили в місті Києві щодо дострокових парламентських виборів, щодо розвалу парламентської коаліції і знищення як прозахідного уряду, так і прозахідної коаліції, так і прозахідного президента, буде провалений і ніколи не буде реалізований завдяки нашій єдності".