Година запитань до уряду у Верховній Раді (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в парламенті Година запитань до уряду, де розглядатиметься питання щодо механізму надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Також на початку засідання голова ВР Володимир Гройсман від імені парламенту привітав футбольну команду “Дніпро” із перемогою у матчі з італійським "Наполі" та виходом у фінал Ліги Європи.

Народні депутати планують заслухати звіт робочої групи з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення та інші факти зловживань в державному секторі економіки.

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Крім того, парламент має намір розглянути проект постанови про припинення повноважень члена Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Владислава Голуба.

Також ВР планує розглянути проект постанови щодо забезпечення застосування закону про доступ до публічної інформації при інформуванні громадськості про здійснювану Національним банком України політику рефінансування і проект закону про зміни до законодавства щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей.