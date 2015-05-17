Україна розраховує на стабілізаційну місію миротворців на Донбасі – постпред в ООН

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв.

"Виходячи з проведених зараз консультацій, можу сказати, що це, швидше за все, може бути стабілізаційна місія", - сказав дипломат, відповідаючи на питання, на якій мандат миротворчої місії ООН розраховує Київ.

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За його словами, консультації з цього питання почнуться після того, як в Україні розміститься Офіс підтримки ООН.

"Коли Офіс почне працювати, очевидно, буде зрозуміло, чого бракує. Не виключаю, що ситуація може обернутися так, що вже не буде необхідності ні у військовій присутності, ні в поліцейській. Багато чого буде залежати і від того, як ми узгодимо наші спільні дії з ОБСЄ і ЄС, який, до речі, зацікавлений в тому, щоб допомогти нам", - сказав Сергєєв.

"Вже сама назва місії говорить про те, що вона направляється з метою сприяти стабілізації ситуації. Це, зокрема, передбачає стабільне припинення бойових зіткнень, стабілізацію політичної ситуації, що, в кінцевому рахунку, дозволить провести прозорі демократичні вибори", - розповів постпред України в ООН.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися в ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і на неконтрольованих ділянках державного кордону з РФ.