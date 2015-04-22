Олланд не впевнений, що на Донбасі потрібні миротворці

Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

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"Сьогодні є бажання присутності місії ОБСЄ для того, щоб Мінські угоди були введені в дію і щоб вони виконувалися всіма", - заявив Франсуа Олланд.

"Франція брала участь у військових операціях із підтримання миру, але ми не впевнені, що це необхідно (на Донбасі - УНІАН)", - сказав він.