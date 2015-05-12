Порошенко і Пан Гі Мун обговорили можливість розміщення миротворців на Донбасі
01:42, 12 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко по телефону обговорив з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном можливість розміщення миротворчої місії на Донбасі
Порошенко і Пан Гі Мун обговорили можливість розміщення миротворців на Донбасі / un.org
Про це повыдомляють у прес-службі президента.
Крім того, Пан Гі Мун поінформував Порошенка про результати візиту в Москву, де він так само, як і в Києві, обговорював запуск офісу ООН в підтримку виконання мінських домовленостей. Президент підкреслив, що необхідно добитися їх повного виконання.
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Також у день народження Надії Савченко Порошенко і Пан Гі Мун домовилися і далі докладати всіх зусиль для її звільнення.
Нагадаємо, у понеділок Петро Порошенко відвідував навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України "Десна", де говорив про можливості сучасного українського оборонпрому.
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