Порошенко і Пан Гі Мун обговорили можливість розміщення миротворців на Донбасі

Про це повыдомляють у прес-службі президента.

Крім того, Пан Гі Мун поінформував Порошенка про результати візиту в Москву, де він так само, як і в Києві, обговорював запуск офісу ООН в підтримку виконання мінських домовленостей. Президент підкреслив, що необхідно добитися їх повного виконання.

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Також у день народження Надії Савченко Порошенко і Пан Гі Мун домовилися і далі докладати всіх зусиль для її звільнення.

Нагадаємо, у понеділок Петро Порошенко відвідував навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України "Десна", де говорив про можливості сучасного українського оборонпрому.