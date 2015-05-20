ЄК може визнати виконання Україною безвізових вимог восени, але скасують візи лише у 2016 році - єврокомісар

Восени 2015 року Європейська комісія може офіційно визнати виконання Україною Плану дій візової лібералізації.

Про це заявив на прес-конференції в Ризі єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган, повідомляє Європейська Правда.

"Наші експерти вважають, що це досяжне – що восени буде ще один звіт про прогрес, він буде останній, і це може призвести до рішення про скасування віз (для короткострокових подорожей до країн ЄС). Але це скасування буде вже в 2016 році", - наголосив комісар.

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"А в 2015 році необхідно працювати над виконанням вимог Плану дій візової лібералізації ", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Йоханес Хан не виключає можливість прийняття позитивного рішення щодо скасування віз для України і Грузії до кінця 2015 року.