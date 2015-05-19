В ЄС не прив'язують відновлення Україною контролю над східним кордоном до візової лібералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав високопосадовець з Європейської комісії.

Представника ЄК запитали, чи може питання встановлення Україною повноцінного контролю над державним кордоном на сході країни вплинути на рішення ЄС щодо запровадження безвізового режиму для громадян України.

У цьому зв'язку високопосадовець ЄК зауважив, що "кроки, здійснення яких ми очікуємо від України для впровадження безвізового режиму чітко визначені у відповідній доповіді щодо прогресу про виконання Україною другої фази Плану дій з візової лібералізації...".

Читайте такожУ ЄС ще не знають, що буде у декларації Ризького саміту щодо безвізового режиму для України - джерелоЗокрема, до необхідних умов відноситься вирішення питань з наданням притулку, боротьба з торгівлею людьми, боротьба з організованою злочинністю та боротьба з корупцією.

За його словами, питання контролю над державного кордоном залежить від виконання Мінських угод.

"І ми добре знаємо, що у відповідності до Мінських угод є чітко встановлені терміни для відновлення Україною контролю над державним кордоном", - сказав він. (Згідно з п.9 угоди, відновлення контролю над кордоном має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року - ред.)

"Я не хотів би пов'язувати одне питання з іншим. Ми хочемо бачити ситуацію, коли ви виконаєте необхідні критерії (щодо завершення виконання другої фази Плану дій з візової лібералізації), а також окремо, щоб всі залучені сторони повністю виконали Мінські угоди", - резюмував високопосадовець ЄС.