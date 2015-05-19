ЄС може прийняти рішення про скасування віз для України і Грузії ще в цьому році - Єврокомісар

Про це повідомляє Радіо Польща.

На саміті Східного партнерства Євросоюз не буде скасовувати візовий режим для громадян України і Грузії, проте можливо це відбудеться в наступному році.

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Європейська комісія намагається дати позитивний сигнал Києву і Тбілісі і не виключає, що позитивне рішення може бути прийнято протягом декількох місяців.

Єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства ЄС Йоханнес Хан не виключає, що ЄС скасує візи для українців і грузин в наступному році. «Цілком ймовірно, що Європейська комісія ухвалить позитивне рішення про скасування візового режиму ще до кінця року», - додав він.

Чи будуть якісь рішення прийняті на саміті Східного партнерства в Ризі, який відбудеться 21-22 травня в Ризі, не відомо.

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Україна і Грузія розраховували на те, що в Ризі вони почують заяву лідерів ЄС про скасування віз. Це повинно було стати одним з досягнень саміту Східного партнерства. Однак цього не станеться. В Єврокомісії пояснили, що візи можуть бути скасовані тільки після виконання всіх вимог.

Як повідомляв УНІАН раніше, Польща і Румунія підтримують скасування віз для українців та грузинів.