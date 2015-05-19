ЄС може прийняти рішення про скасування віз для України і Грузії ще в цьому році - Єврокомісар
Єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства ЄС Йоханес Хан не виключає, що позитивне рішення може бути прийнято до кінця 2015 року.
Про це повідомляє Радіо Польща.
На саміті Східного партнерства Євросоюз не буде скасовувати візовий режим для громадян України і Грузії, проте можливо це відбудеться в наступному році.
Читайте такожПольща вводить спецпроцедуру видачі віз українцям, які їдуть на фінал Ліги Європи
Європейська комісія намагається дати позитивний сигнал Києву і Тбілісі і не виключає, що позитивне рішення може бути прийнято протягом декількох місяців.
Єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства ЄС Йоханнес Хан не виключає, що ЄС скасує візи для українців і грузин в наступному році. «Цілком ймовірно, що Європейська комісія ухвалить позитивне рішення про скасування візового режиму ще до кінця року», - додав він.
Чи будуть якісь рішення прийняті на саміті Східного партнерства в Ризі, який відбудеться 21-22 травня в Ризі, не відомо.
Читайте такожТомбінські заявляє, що Україні не вистачає деяких елементів" для безвізового режиму з ЄС
Україна і Грузія розраховували на те, що в Ризі вони почують заяву лідерів ЄС про скасування віз. Це повинно було стати одним з досягнень саміту Східного партнерства. Однак цього не станеться. В Єврокомісії пояснили, що візи можуть бути скасовані тільки після виконання всіх вимог.
Як повідомляв УНІАН раніше, Польща і Румунія підтримують скасування віз для українців та грузинів.