Рада сьогодні збирається денонсувати угоди між Україною та РФ

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ці угоди стосуються транзиту через територію України військових формувань РФ, які тимчасово знаходяться на територіальну Молдови; взаємної охорони секретної інформації; співробітництва у галузі військової розвідки.

Також розглядатиметься законопроект про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті.

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Крім того, розглядатиметься низка законопроектів, які стосуються органів внутрішніх справ, прокуратури, Національної поліції, муніципальної варти та бюро розслідувань.