Рада сьогодні збирається денонсувати угоди між Україною та РФ
10:38, 21 травня 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада розгляне низку законопроектів щодо денонсації угод між урядом України та урядом Росії.
Розглядатиметься низка законопроектів, які стосуються органів внутрішніх справ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ці угоди стосуються транзиту через територію України військових формувань РФ, які тимчасово знаходяться на територіальну Молдови; взаємної охорони секретної інформації; співробітництва у галузі військової розвідки.
Також розглядатиметься законопроект про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті.
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Крім того, розглядатиметься низка законопроектів, які стосуються органів внутрішніх справ, прокуратури, Національної поліції, муніципальної варти та бюро розслідувань.
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