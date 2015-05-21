Україна відступає від Конвенції з прав людини в анексованому Криму і на окупованій частині Донбасу
Депутати прийняли ухвалу про затвердження Заяви Верховної Ради "Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод".
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 341 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
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У заяві зазначається, що у зв’язку із анексією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід’ємної частини території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійсненої внаслідок збройної агресії проти України, повну відповідальність за дотримання прав людини і виконання відповідних міжнародних договорів на анексованій та тимчасово окупованій території України несе Російська Федерація.
В заяві також сказано, що «Російська Федерація як держава, яка фактично окупувала і контролює частину Донецької і Луганської областей, відповідає за дотримання і захист прав людини на цих територіях як за міжнародним гуманітарним правом, так і за міжнародним правом захисту прав людини».
«Триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України, яка супроводжується вчиненням воєнних злочинів і злочинів проти людяності як регулярними Збройними силами Російської Федерації, так і незаконними збройними формуваннями, керованими, контрольованими і фінансованими Російською Федерацією, становить суспільну небезпеку, яка загрожує життю нації», - наголошується у заяві.
Також зазначається, що з метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави в умовах збройної агресії Російської Федерації Верховна Рада, Кабінет міністрів та інші органи державної влади вимушені ухвалювати нормативні рішення, які становлять певний відступ від зобов’язань України за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.