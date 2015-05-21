Єврокомісар про вступ України до ЄС: Країна має сконцентруватися на реформах

Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан заявляє, що вступ України до ЄС залежить від проведення реформ та виконання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хан заявив сьогодні на прес-конференції у Ризі після бізнес-форуму, що відбувся перед самітом «Східного партнерства».

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За словами Хана, він ознайомлений із заявою президента України Петра Порошенка "щодо бачення для його країни отримати членство в ЄС".

"Але багато реформ повинно бути реалізовано. Він говорив про реформи, від 40 до 60, які необхідно не тільки ухвалити на законодавчому рівні, але й втілити, щоб подати заявку на членство (України в ЄС). Це серйозно. І це шлях", - сказав Хан.

У зв'язку з цим єврокомісар вважає, що Україні у даний час необхідно "сконцентруватися на наступних кроках – виконанні Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС".

"Це процес, розвиток. Потім ми можемо говорити про майбутні кроки", - підсумував Хан.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни - члени ЄС.

У Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.