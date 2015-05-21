Рада дала добро на "листи щастя" і штрафні бали за порушення ПДР

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР також вирішила, що до другого читання у законопроекті має бути враховано ряд положень проекту закону з цього ж питання під реєстраційним № 2562-1, внесений рядом народних депутатів.

Законопроектом, запропонованим урядом, передбачається запровадження системи автоматичної фотозйомки і/або відеофіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 14-2, відповідно до якої запроваджується автоматична фото- та відеофіксація низки порушень правил дорожнього руху.

Пропонується законодавчо закріпити норму, згідно з якою відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі, нестиме юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.

Фіксація визнаватиметься безумовним доказом вини власника (фізичної або юридичної особи) або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, якщо вони не доведуть, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з їхнього володіння внаслідок протиправних дій інших осіб.

Крім того, проектом закону пропонується запровадити новий вид адміністративного стягнення (штрафні бали), установлення розміру штрафу або кількості штрафних балів, надання повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення уповноваженим працівникам підрозділів патрульної служби міліції та працівникам відповідних підрозділів МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху, які мають спеціальні звання.

Зокрема, законопроектом передбачається за перевищення швидкості руху більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів (в діючому законодавстві за ці порушення передбачено від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - УНІАН).

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Також законом пропонується встановити за порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, накладення штрафу в розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів (у чинному Кодексі- штраф від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Також законопроектом передбачено нові підходи до сплати штрафів. Зокрема, у разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, така постанова вважається виконаною.

У разі несплати штрафу фізичною або юридичною особою протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, стягується пеня у подвійному розмірі штрафу.

У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню.

Примусове виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, не звільняє від сплати пені.

У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, перебіг строків, визначених частиною першою цієї статті, зупиняється до розгляду скарги.

В нині чинному Кодексі визначено, що «штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення».

Законопроектом пропонується змінити у всьому законодавстві визначення «працівник міліції» на «поліцейський».