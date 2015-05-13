Нововведення МВС зобов'яже власників машин сплачувати штрафи за всіх, хто був за кермом їхніх авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроект.

Він пояснив, що законопроект про внесення змін до ряду законів для забезпечення безпеки дорожнього руху передбачає автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху, а відповідальність за такі порушення нестиме власник транспортного засобу, навіть якщо не він був за кермом у момент скоєння порушення.

“Якщо власник автомобіля віддав авто своєму товаришу, і власнику прийшов “лист щастя” (протокол про порушення правил дорожнього руху та постанова про накладення штрафу після фіксації порушення автоматичними системами — УНІАН), то власник має право переадресувати регресом цей штраф тому, хто скоїв порушення”, - сказав Аваков.

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Також, відповідаючи на запитання журналістів, як принцип регресу узгоджується з принципом індивідуальної відповідальності, закріпленим у Конституції, Аваков зазначив: “Коли я був в еміграції в Італії, мене неодноразово штрафували саме таким чином: до компанії, яка давала мені автомобіль, регулярно приходили штрафи, а компанія передавала їх мені. Я брав і сплачував штрафи”.

Крім того, Аваков прогнозує, що після введення автофіксації порушень ПДР, українські суди не стикнуться з судовими позовами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні 4 законопроекти, що стосуються реформування правоохоронної системи: “Про національну поліцію”, “Про органи внутрішніх справ”, “Про сервісні послуги і сервісні центри МВС” та законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.