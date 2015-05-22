Порошенко: Швеція є одним з найсильніших адвокатів України в ЄС

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном в рамках робочого візиту до Риги.

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Глава держави подякував Швеції за підтримку України, в тому числі – продемонстровану Стефаном Левеном під час пленарного засідання на сьогоднішньому саміті. Петро Порошенко зазначив, що Східне партнерство є ініціативою, в тому числі, і Швеції, і ця країна завжди активно відстоювала євроінтеграцію України.

У свою чергу Стефан Левен запевнив, що Швеція і в подальшому буде підтримувати Україну, оскільки це стосується міжнародних принципів та європейських цінностей, закріплених у Гельсінському заключному акті. Він також звернув увагу, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС є однією з найбільш амбітних та сильних серед країн Східного партнерства, і тому важливо її імплементувати.

Петро Порошенко закликав Швецію надалі сприяти та підтримувати Україну в питанні запровадження безвізового режиму ЄС для українців.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі, виконання Мінських домовленостей, питання міжнародної миротворчої місії та посилення місії ОБСЄ, гуманітарну ситуацію та шляхи подолання проблем вимушених переселенців.

Президент подякував Швеції за послідовну фінансову допомогу в підтримці проектів з енергоефективності та охорони довкілля, гуманітарну допомогу, зазначається в повідомленні.