Дуда може вести активнішу політику щодо України - експерт

Перемога кандидата від опозиції Анджея Дуди на виборах президента Польщі потенційно може як позитивно, так і негативно вплинути на відносини з Україною.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький.

"У випадку президента Броніслава Коморовського ми знали, яку політику очікувати - помірковану порівняно з тим, що говорила, наприклад, президент Литви в контексті України... У випадку Дуди - це нова людина, новий президент і порівняно менш відомий політик, і тут завжди складно прогнозувати", - сказав він.

Шептицький виокремив два моменти, які можуть позитивно вплинути на відносини України та Польщі, серед яких те, що Дуда був прихильником загиблого в авіакатастрофі президента Леха Качинського, який обіймав активну проукраїнську політику. Крім того, на думку експерта, Дуда може вести більш активну політику в контексті України, на відміну від партії влади "Громадянська платформа".

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Водночас, за словами Шептицького, є два питання, які можуть негативно вплинути на польсько-українські відносини.

"З однієї сторони, можливе ускладнення відносин з Євросоюзом, що може вплинути на ефективність польської політики. Друге - відносини Дуди з частиною традиційних польських правих сил (які постійно порушують теми ОУН-УПА, Степана Бандери та Волинської трагедії - УНІАН). Питання: якими будуть відносини президента з ними", - зауважив Шептицький.

На його думку, до запланованих на осінь парламентських виборів у Польщі не варто очікувати якихось кардинальних чи контроверсійних рішень нового президента, серед яких - більш активна військова допомога Україні.

"Багато речей стануть зрозумілими лише у жовтні, бо тоді стане відомо, яким буде новий уряд, і тоді ми познайомимось із справжнім Дудою, а не учасником виборчої кампанії", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полів, Дуда переміг Коморовського у другому турі виборів. Перші офіційні дані будуть опубліковані сьогодні пізно ввечері, але чинний президент Польщі Коморовський вже визнав свою поразку і привітав опонента з перемогою.