Кандидат у президенти Дуда заявив, що Польща повинна підтримувати Україну

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Анджей Дуда сказав під час перших теледебатів з чинним президентом Польщі Броніславом Коморовським.

Читайте такожКандидат у президенти Польщі виступив за створення в країні військових баз НАТО

"Сьогодні, коли ми говоримо про відносини з Україною, в наших інтересах, аби Україна стала членом ЄС, і не в наших інтересах, аби в Україні була війна. В рамках діяльності щодо завершення цього конфлікту і припинення агресії в Україні ми маємо діяти у форматі ЄС та НАТО", - сказав він.

Коморовський присвятив українському питанню більше часу, ніж його опонент, та заявив, що для ефективної підтримки України на міжнародній арені необхідна політична згода всередині самої Польщі.

"Умовою ефективної зовнішньої політики є національна згода. Ваша група (опозиційна партія PiS) часто ламає це правило, атакуючи не лише польську зовнішню політику", - сказав він, звертаючись до Анджея Дуди.

Президент Польщі назвав ситуацію в Україні ключовою для безпеки Польщі та нагадав про реформи, які допомагає реалізовувати польська сторона українцям, у тому числі в оборонній сфері.

"Польща є перевіреним партнером і союзником України, але не настільки, щоб направляти польських солдат на війну на Донбас", - сказав він, але закликав "не блокувати можливості результативної підтримки української системи оборони, якщо буде така потреба". "Сьогодні, на щастя, такої потреби немає", - наголосив Броніслав Коморовський.

"Ми не можемо бути більш проукраїнськими, ніж самі українці, але можемо Україні допомагати підтримувати незалежність, бо це в наших національних інтересах", - сказав Броніслав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від опозиційної партії PiS Анджей Дуда в першому турі президентських виборів випередив Коморовського, набравши на 1% більше голосів виборців. Другий тур виборів відбудеться в неділю, 24 травня.