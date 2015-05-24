На виборах в Польщі перемагає Анджей Дуда - екзит-пол

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Gazeta Wyborca.

Анджей Дуда - 53 відсотки.

Броніслав Коморовський - 47 відсотків.

На посаду глави держави після першого туру голосування претендують чинний президент країни Броніслав Коморовський та кандидат від опозиційної партії "Закон і справедливість" Анджей Дуда.

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У ході опитування агентства Millward Brown С.А. 45,8% виборців готові проголосувати за Анджея Дуду. За чинного президента Броніслава Коморовського - 45,3% виборців.

Нагадаємо,у першому турі Дуда набрав 34,76%, а Коморовський - 33,77%.