Більшість українців незадовільно оцінили рік президентства Порошенка - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією TNS On-line TRACK, повідомляє ТСН.ua.

Зокрема, 31% опитаних українців вважають дії влади щодо стабілізації ситуації в країні абсолютно незадовільними, ще 28% респондентів переконані, що влада, переважно, не виконує своїх обов'язків, а 37% респондентів вважають, що влада щось робить, але не в повному обсязі і лише 1% опитаних впевнені, що влада повністю виконує покладені на неї функції. Крім того, результати дослідження свідчать про те, що з листопада 2014 до квітня 2015 року індекс оцінки діяльності уряду впав удвічі.

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Так, у квітні лише 8% українців оцінили дії Кабміну задовільно, а 68% - незадовільно. Експерти пояснюють такі результати низкою прийнятих непопулярних законів, пов'язаних із тарифною політикою держави.

Водночас, 51% українців абсолютно або скоріше не задоволені діяльністю президента, частка задоволених дорівнює 17%, а індекс оцінки його діяльності з липня 2014 до квітня 2015 року впав лише на 12 пунктів і залишається на рівні нижче середнього.

Соціологи також нагадують, що під час вступу на посаду як діючого президента Петра Порошенка, так і парламенту, стартовий індекс задоволеності у них був практично на однаковому середньому рівні.

Нагадаємо, рівно рік тому, 25 травня, в Україні проходили позачергові вибори президента, на яких у першому турі переміг Порошенко.

Порошенку, який став п'ятим президентом України, віддали свої голоси майже 10 мільйонів українських виборців (54,70%), виділивши його серед 23 кандидатів у виборчому бюлетені при явці 59,48%.



