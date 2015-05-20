Кримчани невдоволені зростанням цін, безробіттям і низькими зарплатами - опитування

Згідно з даними опублікованими РІПК, на питання про те, які соціальні та економічні проблеми останнім часом хвилюють найбільше, 41% респондентів відзначили зростання цін на товари і послуги, 14,8% стурбовані низьким рівнем зарплат, допомог і пенсій, 9,4% – станом доріг. Про це повідомляють Крим.Реалії.

При відповіді на питання про те, як вплинуло на життя погіршення відносин між Росією і Україною, більшість – 24,6%, вказали на погіршення взаємин з рідними, які проживають на материковій Україні, 20% опитаних відзначили проблеми з роботою, 19,8% вказали на проблеми з транспортним сполученням, зокрема, поїздками через материкову Україну.

Погіршення відносин між Росією, США і країнами Євросоюзу, згідно з опитуванням, ніяк не вплинуло на життя кримчан. Таку відповідь дали 81,2% респондентів. 3,2% респондентів вказали на погіршення у проведенні банківський операцій.

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Як зазначив глава РІПК Іван Мезюхо, складною залишається ситуація з рівнем корупції в Криму.

«За результатами опитування, 41% сімферопольців вважає, що рівень корупції в Криму за останній рік не змінився, а 6,2% і зовсім вважає, що корупції стало більше. Тим не менш, 37,8% заявило, що корупції стало менше. Цікаво, що під корупцією більшість сімферопольців (40,2%) розуміє хабарництво», – підкреслив Мезюхо.

Дослідження проводилося методом вуличного інтерв'ю у всіх районах міста Сімферополя. Сукупність респондентів склала 500 осіб. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Раніше результати подібного опитування провела соціологічна служба «Фонду Громадської Думки». Опитування служби показало, що кримчани не очікували такого низького рівня життя після «приєднання» Криму до Росії.