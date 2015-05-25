Суд зняв арешт з майна і цінних паперів Януковича-молодшого - ЗМІ

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела. Рішення було ухвалено ще 14 квітня 2015 року.

Аби уникнути розблокування ресурсів, у той же день Держфінмоніторинг, зважаючи на нові обставини, ухвалив рішення повторно зупинити видаткові фінансові операції в цінних паперах за відкритим у банку рахунком.

Майно Януковича може бути остаточно розблоковане в разі, якщо до 28 травня 2015 року Генеральна прокуратура повторно не звернеться до суду про накладення арешту.

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Арешт на майно Олександра Януковича, у тому числі на цінні папери, що були на обліку в банку "ВБР", було накладено ухвалою Печерського районного суду Києва від 1 квітня 2014 року.

Станом на 1 квітня 2014 року, сукупний залишок коштів на рахунку в цінних паперах складав 1 мільярд 067 мільйонів гривень – саме стільки становить загальна номінальна вартість цінних паперів.

Як відомо, "Всеукраїнський банк розвитку" є стовідсотковою власністю старшого сина Януковича Олександра, а головою правління банку до середини минулого року працювала Валентина Арбузова – мати екс-першого віце-прем’єра Сергія Арбузова.