Порошенко: Україна поверне Донбас і Крим, коли стане успішною

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ми повернемо собі Крим і Донбас. Донбас - швидше, Крим - трохи пізніше. Але повернемо тоді, коли будемо успішними, коли українці будуть без віз їздити за кордон, коли заробітна плата в Україні буде більшою вдвічі, ніж у Криму, коли робота в Україні буде, а в Криму не буде», - сказав Порошенко.

Також Порошенко зазначив, що мирний план, покладений в основу Мінських домовленостей, разом з ефективними рейдовими діями українських десантних бригад зупинили надзвичайно небезпечне розгортання ситуації на сході України в лютому цього року.

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Він нагадав, що світова спільнота підтримує його мирний план, і «чітко зазначено, що альтернативи моєму мирному плану не існує».

«Цей мирний план був покладений в основу Мінських домовленостей, і Мінських домовленостей 5 вересня, які зупинили зухвалий наступ російських військ, разом з ефективними рейдовими діями українських десантних бригад зупинили надзвичайно небезпечне розгортання ситуації в лютому цього року, незважаючи на те, що Путін на весь світ заявив про те, що він оточує від 8 до 10 тис. українських військ і запропонував їм підняти білий прапор, інакше 10 тис. українських військових будуть знищені. Україна провела надзвичайно ефективну операцію, продемонструвавши всьому світові ефективність дій українських Збройних сил і нікчемність позицій РФ та підтримуваних нею бойовиків», - сказав президент.