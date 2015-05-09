Порошенко пообіцяв дотримуватися мирного плану

"Скільки б мене не критикували за мій мирний план, я з курсу не зверну, тому що відчуваю величезну, колосальну відповідальність перед країною і перед українським народом", - заявив президент під час свого виступу на урочистому концерті "Голоси героїв" з нагоди Дня пам'яті та примирення, повідомляє ТСН.

Читайте такожПорошенко подякував "укропам" та ветеранам Червоної Армії та УПА

Глава української держави підкреслив, що "домогтися миру можна лише у комбінований спосіб, що поєднує оборонно-військові зусилля з політико-дипломатичним".

"Цей шлях до миру зафіксований у Мінських угодах, які визнані основою для врегулювання всім світом", - резюмував Порошенко.